Düzce'de feci trafik kazası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Yeşilyayla mevkisi oldu.

Coşkun Dinç idaresindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil, bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu 8 kişi yaralanırken, yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 36 yaşındaki Gökhan Dinç ve 6 yaşındaki kızı Meva Nur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.