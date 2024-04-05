Düzce'de uyuşturucu satıcıları tutuklandı!

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Düzce'ye uyuşturucu madde getiren 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu satıcıları tutuklandı!
Editör: Metehan Gül
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 Üzerlerde ve araçlarında uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbaret Şube Müdürlüğü müşterek olarak yapılan çalışmalarda, şehir dışından Düzce’ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen O.K. ve F.Ö. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. 

Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada 1 parça halinde 170 gram metamfetamin, 3,5 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden birinin sorgu sırasında 100 gram metamfetami çıkararak Sulh Ceza Mahkemesi hakimine teslim etti.

Şüpheli O.K ve F.Ö, yurtuyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu satıcıları tutuklandı! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Metanfetamin # uyuşturucu ticareti # düzce
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