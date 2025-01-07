Düzce'de yumurta üretim tesisinde yangın

Düzce'de, 1. Organize Sanayi Bölgesi Küçükahmetler mevkisinde faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik nedeniyle tesisin bulunduğu çevreye şerit çekti.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın alanında ekiplerin müdahalesi sürüyor.