e-Devlet'te yeni uygulama: Artık bildirilecek!

Artık vatandaşlar, elektrik kesinti ve arızalarını e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde iletebilecek. Böylece telefonla uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması”, artık e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açıldı.

TEDAŞ yetkilileri, uygulama sayesinde vatandaşların elektrik kesintileri, genel arızalar ve sokak aydınlatma sorunlarını hızlıca bildirebileceğini belirtti.

Uygulama, ilk olarak 2019 yılında “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek için kullanıma sunulmuştu.

2023 yılında yapılan iyileştirmelerle uygulamanın kapsamı genişletildi ve artık tüm elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarları da e-Devlet üzerinden iletilebiliyor.

e devlet sistemi elektrik kesintisi
