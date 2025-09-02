💵Döviz piyasasında dalgalı başlangıç: Dolar ne kadar oldu?

2 Eylül 2025 Salı günü döviz piyasası dalgalı bir seyir izledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler, dolar ve euro kurlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Piyasaların gözü enflasyon verileri ve TCMB’nin para politikasına yönelik olası adımlarında. Sabah saatlerinde bankalararası piyasada oluşan fiyatlar şöyle:

Dolar/TL: Alış 41,1475 TL – Satış 41,1530 TL
Euro/TL: Alış 48,1232 TL – Satış 48,1781 TL

Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine dikkat çekiyor.

