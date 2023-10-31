EBSO'dan Ankara'ya Çin Dosyası! İzmirli Sanayiciler Kuşak Yol Girişimi Çağrısı Yaptı

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir ve hinterlandı için Ankara’ya Çin dosyası sundu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, geçen hafta İzmir’i ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na Kuşak Yol Girişimi ve İzmir’in potansiyelini anlattıklarını Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısında açıkladı.

Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban da katıldı. Kalkınmak için Atatürk gibi paradigma değişikliği yapılmasını öneren Elban, Türkiye’nin üretim modelinde kendisini yenilemesi gerektiğini söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise İzmir Valisi’nden Kuşak Yol Girişimi hakkında destek istedi. Türkiye’nin 2015’te Çin’in Kuşak Yol Girişimi’ne ortak olduğunu hatırlatan Yorgancılar, İzmir’in Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesiştiği coğrafya niteliğine dikkat çekti.

“İzmir’in Avrupa ve Kuzey Afrika’ya açılan bir terminal şehir önerisini destekliyorum” diyen Yorgancılar, Çin’den kara ve deniz yoluyla gelen tam ve yarı mamullerin işleneceği alt yapının İzmir ve bölgesinde bulunduğunu belirtti. Bu bağlamda mevcut altyapının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, vergi avantajları başta olmak üzere yeni devlet destekleri ve teşvik olanaklarının tasarlanması ve iş birliği politikalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Yorgancılar sözü Yunanistan Pire Limanı’na alternatifi olacak İzmir’deki Çandarlı Limanı projesine getirdi. Limanda ilerleme kaydedilemediğini belirten EBSO Başkanı, bu konuda AK Parti iktidarının ikna edilmesini istedi. Ender Yorgancılar, Türkiye’nin Kuşak Yol Girişimi adlı Çin projesinde daha aktif olması, doğru bir fizibilite ve doğru yatırımlar yapmasının son derece önem taşıdığını kaydetti.