Ece Gürel'in kayboluşu İstanbul'u sarstı: Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Gürel’in yakınları, kaybolmasının ardından durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Hemen ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları ise günlerdir devam ediyor.

Ece Gürel’in kaybolmasının ardından, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli ilçe belediyelerinin arama kurtarma ekipleri, Belgrad Ormanı'nda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları ise Valide Sultan Bendi’nde dalış yaparak çalışmalarına devam ediyor. Ancak, şu ana kadar herhangi bir somut bulguya rastlanmış değil.

Ece Gürel’in yakın akrabalarından Yusuf Çeçtepe, arama çalışmalarının başladığı günden itibaren ekiplerin hiç durmadan bölgede arama yaptıklarını belirtti. Çeçtepe, gece saatlerinde vardiya değişimi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ancak bir gelişme yaşanmadığını söyledi.