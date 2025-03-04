Eskişehir’de şok olay: Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde, bu sabah saatlerinde sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saat 10.00 sıralarında, parkın yanında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan incelemeler sonucunda, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ancak, yapılan tespitlerde cesedin 54 yaşındaki H.K.'ye ait olduğu belirlendi. Ölümün şüpheli olduğuna dair bulguların olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından H.K.'nin cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cenazenin yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirlenecek.