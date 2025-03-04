Eskişehir’de şok olay: Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Eskişehir’de Yenibağlar Mahallesi'nde sokak ortasında bulunan bir erkek cesedi, şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir’de şok olay: Sokak ortasında erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde, bu sabah saatlerinde sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saat 10.00 sıralarında, parkın yanında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan incelemeler sonucunda, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ancak, yapılan tespitlerde cesedin 54 yaşındaki H.K.'ye ait olduğu belirlendi. Ölümün şüpheli olduğuna dair bulguların olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından H.K.'nin cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cenazenin yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu: Zelenski tartışması sonrası şok kararTrump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu: Zelenski tartışması sonrası şok kararDış Politika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı
Bilirkişi davasında karar
Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı
Borsa İstanbul’da operasyon
Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Toz yapan kütle Türkiye'ye giriyor
Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu
Çok Okunanlar
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller....
İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi? İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi?
Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı! Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı!
Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!