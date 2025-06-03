Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da düzensiz göç alarmı: 29 kişi yakalandı!

Trakya sınır hattında güvenlik güçleri, yasa dışı geçişlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 29 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Tekirdağ'da göçmenleri taşıyan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da düzensiz göç alarmı: 29 kişi yakalandı!
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve emniyet birimlerinin kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 17 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kofçaz ilçesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede yürüttükleri kontrollerde 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Ergene ilçesi kara yolunda denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta 5 düzensiz göçmenle karşılaştı. Göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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