Edirne'de 1452 düzensiz göçmen yakalandı! Onlarca kaçakçı tutuklandı

Yurt içinde düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen çalışmalar sürüyor. Edirne'de de ekipler, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini devam ettiriyor.

Edirne'de yeni yıldan bu yana kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 1452 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33ü tutuklanırken kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda araca da el konuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, düzensiz göçün engellenmesi için kent genelinde yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi. Düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar atıldığını belirten Sezer, denetim ve kontrollerin 24 saat esasıyla yapıldığını ifade etti.

Çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, "Düzensiz göçle ilgili geldiğimiz nokta çok iyi. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, bizlerin ve güvenlik güçlerimizin olağanüstü çabasıyla minimuma inmiş durumda. Çok sayıda göçmen organizatörü yakaladık, organizatörlerin kullandığı çok sayıda araca el koyduk. Düzensiz göçü bir hayli azaltmış durumdayız. Göçmen hareketliliği yüzde 95'in üzerinde azalmış durumda. Sıkı tedbirler devam edecek." diye konuştu.