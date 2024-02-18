İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçak sigara üretilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, ekipler, Esenyurt ve Bağcılar'da bulunan bazı iş yerlerinde kaçak sigara kağıdı üretildiği bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki ilçede adresler belirlendi. Ekipler daha sonrasında harekete geçerek adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan Bağcılar'daki iş yerinin tekstil atölyesi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 22 milyon lira olan toplam 8 milyon 100 bin marka etiketi, 7 milyon 920 bin boş sigara kutusu, 5 milyon 968 bin sigara kağıdı, 11 bin metre sigara kağıdı rulosu, 15 bin sigara kağıdı kutusu ile üretimde kullanılan 9 makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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