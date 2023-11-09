Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu! 481 Kişi Yakalandı

Edirne'de son bir hafta içerisinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda 481 kişi yakalandı. Operasyonlarda 11 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu! 481 Kişi Yakalandı
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Yurt genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Edirne'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonların detayları belli oldu.

481 Düzensiz Göçmen Yakalandı!

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Buna göre, son bir haftada il merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 481 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken, bu kişilerin kullandıkları tespit edilen 9 araca el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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