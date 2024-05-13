Edirne'de düzensiz göçmenler yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırdan geçişlerle mücadele sürüyor. Son olarak Edirne'de bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Kontrol ve denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Gemici köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​