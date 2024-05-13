Edirne'de düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren düzensiz göçmenler tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 22 düzensiz göçmeni Uzunköprü'nün Gemici köyünde yakaladı.

Edirne'de düzensiz göçmenler yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yasa dışı yollarla sınırdan geçişlerle mücadele sürüyor. Son olarak Edirne'de bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Kontrol ve denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Gemici köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # düzensiz göçmen
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