Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem! Datça açıklarında kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde depremkaydedildi.

Sarsıntı, 19 Kasım 2025 saat 20.28’de (TSİ) meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça’ya 165.33 kilometreuzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Verilere göre deprem:

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Derinlik: 7 km

Enlem: 35.56 N

Boylam: 26.25639 E

Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar bildirilmedi