Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem! Datça açıklarında kaydedildi
Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça açıklarında kaydedilen sarsıntı 7 kilometre derinlikte ölçüldü.
Yayınlanma:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde depremkaydedildi.
Sarsıntı, 19 Kasım 2025 saat 20.28’de (TSİ) meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça’ya 165.33 kilometreuzaklıkta bulunduğu belirtildi.
Verilere göre deprem:
Büyüklük: 3.6 (Ml)
Derinlik: 7 km
Enlem: 35.56 N
Boylam: 26.25639 E
Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar bildirilmedi