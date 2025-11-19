Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem! Datça açıklarında kaydedildi

Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça açıklarında kaydedilen sarsıntı 7 kilometre derinlikte ölçüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem! Datça açıklarında kaydedildi
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde depremkaydedildi.

Sarsıntı, 19 Kasım 2025 saat 20.28’de (TSİ) meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça’ya 165.33 kilometreuzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Verilere göre deprem:

Büyüklük: 3.6 (Ml)
Derinlik: 7 km
Enlem: 35.56 N
Boylam: 26.25639 E
Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar bildirilmedi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar varDiyarbakır’ın Bismil ilçesinde can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar varYurt
İzmir’de korkunç olay! Engelli kızını öldürüp aynı silahla canına kıydıİzmir’de korkunç olay! Engelli kızını öldürüp aynı silahla canına kıydıYurt
deprem Muğla deprem
Günün Manşetleri
Ateşkes yine ihlal edildi!
İstanbul’da işletmelere sıkı takip başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kalkıyor
Zehirlenme vakaları sonrası bakanlık harekete geçti
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı
Jandarmanın operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
Süreç Komisyonu cuma günü toplanıyor
Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi
Çok Okunanlar
Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor Maç bitti, arama motorları kilitlendi! İspanya bu Türk'ü konuşuyor
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 20 Kasım elektrik kesintileri
Dev bankadan ezber bozan rapor! 'Altında gerçek yükseliş şimdi başlıyor' Dev bankadan ezber bozan rapor! 'Altında gerçek yükseliş şimdi başlıyor'