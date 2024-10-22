Ehliyetsiz ve 5.46 promil alkollü sürücü tıra çarptı

Edirne’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil önce refüje, ardından seyir halindeki bir Tır'a çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ehliyetsiz ve 5.46 promil alkollü sürücü tıra çarptı
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Kaza sonrası yapılan incelemede, otomobil sürücüsü S.B.'nin daha önce ehliyetine el konulduğu ve 5.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, saat 21.30 civarında D100 karayolunun eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yolundan Havsa-Edirne yoluna çıkmak isteyen S.B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol ayrımındaki refüje, ardından Havsa’dan Edirne’ye doğru seyir halinde olan R.B. yönetimindeki 22 AAU 037 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir yüklü TIR'ın dorsesinde ve otomobilde maddi hasar oluştu.

SÜRÜCÜ 5.46 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü S.B.'nin 5.46 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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