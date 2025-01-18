Ehliyetsiz ve alkollü sürücü baba ve kızını yaraladı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde baba ve kızını yaralayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Zafer K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olayda ağır yaralanan baba ve kızının tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü baba ve kızını yaraladı
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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü ve ehliyetsiz sürücü Zafer K. (25), bir baba ve kızına çarparak yaralanmalarına yol açtı. Olay, özel halk otobüsünden inen H.O. (45) ve kızı A.E.O. (6)'nun yola çıkmalarının ardından meydana geldi.

Olayın ardından polis ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek sürücü Zafer K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yapılan alkol testinde, sürücünün 180 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, sürücünün 1 ay önce ehliyetine el konduğu da yapılan incelemelerde ortaya çıktı.

Kazanın ardından baba ve kız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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