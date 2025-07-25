Ekmek alma tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki genç bıçaklandı, kurtarılamadı

Aksaray’da 17 yaşındaki Muhammet Yılmaz, sabah saatlerinde yaşadıkları müstakil evin merdivenlerinde bıçaklanmış halde bulundu. Olayla ilgili anne A.Y. ve kardeşi E.Y. gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ekmek alma tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki genç bıçaklandı, kurtarılamadı
Yayınlanma:

Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi 4701. Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan anne A.Y. (40) ile 17 yaşındaki oğlu Muhammet Yılmaz arasında ekmek alma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmaya şahit olan 15 yaşındaki kardeş E.Y., kavga çıkmaması için ekmek almaya gitti. Ancak kısa süre sonra eve dönen E.Y., ağabeyi Muhammet’i evin merdivenlerinde kanlar içinde yatarken buldu.

Çığlık seslerini duyan komşular, hemen eve koştu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Yılmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Anne A.Y. ve küçük kardeş E.Y. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Otoyola düşen uçak alev aldı! Ölü ve yaralılar varOtoyola düşen uçak alev aldı! Ölü ve yaralılar varGündem
DEM Parti heyeti Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gitti!DEM Parti heyeti Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gitti!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray
Günün Manşetleri
BM'DE TANSİYON YÜKSELECEK
Çatalca’da uyuşturucu operasyonu
322 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
KURTULAN YOK
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI
ESENYURT’TA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Eskişehir’de alevler can aldı!
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Faiz düştü, bankalar oranları güncelledi! Faiz düştü, bankalar oranları güncelledi!
LPG’ye zam geldi! LPG’ye zam geldi!
Megakent kaynıyor! Megakent kaynıyor!
A101’de bu hafta yok yok! A101’de bu hafta yok yok!