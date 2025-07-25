Ekmek alma tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki genç bıçaklandı, kurtarılamadı

Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi 4701. Sokak’taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan anne A.Y. (40) ile 17 yaşındaki oğlu Muhammet Yılmaz arasında ekmek alma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmaya şahit olan 15 yaşındaki kardeş E.Y., kavga çıkmaması için ekmek almaya gitti. Ancak kısa süre sonra eve dönen E.Y., ağabeyi Muhammet’i evin merdivenlerinde kanlar içinde yatarken buldu.

Çığlık seslerini duyan komşular, hemen eve koştu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Yılmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Anne A.Y. ve küçük kardeş E.Y. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.