Otoyola düşen uçak alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Brescia kentinde A21 otoyoluna düşen hafif uçak çarpmanın etkisiyle alev aldı. Kazada uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü hafif yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Otoyola düşen uçak alev aldı! Ölü ve yaralılar var
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İTALYA’DA OTOYOLA DÜŞEN UÇAK FACİASI: 2 CAN KAYBI

İtalya’nın kuzeyindeki Brescia kentinde, A21 otoyolu üzerinde meydana gelen uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, hafif sınıf bir uçak (ultralight), seyir halindeki araçların yakınında otoyola düştü. Çarpmanın hemen ardından uçak alev topuna dönüştü.

Görgü tanıklarının cep telefonu ve trafik kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, uçağın irtifa kaybederek aniden yere çakıldığı ve büyük bir patlamayla alev aldığı görüldü.

Kazanın ardından otoyolda seyreden iki otomobil yangın bölgesinden geçmek zorunda kaldı. Bu araçlardaki iki sürücü hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık yetkilileri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Uçakta bulunan 75 yaşındaki pilot ile 60 yaşındaki kadın yolcu ise olay yerinde hayatını kaybetti. Uçağın parçaları ve yakıtı otoyola yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele ettiği aktarıldı. Kazanın ardından otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Asfalt zeminin büyük ölçüde zarar gördüğü açıklandı.

Yetkililer, uçağın Piacenza bölgesindeki Gagnano Trebbiense pistinden havalandığını belirtti. Hafif hava araçlarının uçuş planı bildirme zorunluluğu bulunmadığı için uçağın güzergahına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

“TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA”

Brescia Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı’ndan bir uzman da bölgeye gönderildi. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, teknik incelemeler devam ediyor.

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