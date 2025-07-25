Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı: Kontrollerin ardından geri döndü

EKREM İMAMOĞLU HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldı.

Dört aydır cezaevinde bulunan İmamoğlu’nun yaşadığı sağlık problemi nedeniyle sevk edildiği hastanede gerekli muayeneleri yapıldı. Kontrollerin ardından herhangi bir kalıcı sağlık problemi tespit edilmediği öğrenildi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından İmamoğlu, tekrar Silivri Cezaevi’ne götürüldü.