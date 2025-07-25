Diyarbakır'da 19 yaşındaki 5 aylık hamile Helin, silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 19 yaşındaki 5 aylık hamile Helin, silahla vurularak öldürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Diyarbakır'da 19 yaşındaki 5 aylık hamile Helin, silahla vurularak öldürüldü
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 19 yaşındaki Helin Eren, birlikte yaşadığı S.Ş. (20) tarafından silahla vuruldu. Olay, gece saatlerinde Çiftkapı mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından S.Ş., yanındaki tabancayla Eren’e ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eren, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beş aylık hamile olduğu öğrenilen Eren, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan S.Ş., Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Helin Eren’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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