Minguzzi cinayeti sonrası Erdoğan’dan talimat iddiası: Çocuk suçları için yeni düzenleme gündemde

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası "çocuk indirimi" tartışmaları yeniden alevlendi. TBMM'nin yeni yasama yılında cezaların gözden geçirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın da konuya ilişkin talimat verdiği öne sürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Minguzzi cinayeti sonrası Erdoğan’dan talimat iddiası: Çocuk suçları için yeni düzenleme gündemde
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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası 18 yaş altı suçlulara uygulanan ceza indirimleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemelerin yeniden ele alınabileceği ifade ediliyor.

“YENİ MİNGUZZİLER OLMASIN” MESAJI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili bakanlıklara, hem çocukları suça sürükleyen kişi ve yapılarla hem de ailelerin sorumluluğuyla ilgili çalışma yapılması yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Ayrıca TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında bu konuyu gündemine alabileceği belirtiliyor.

MEVCUT YASADA NELER VAR?

Türk Ceza Kanunu'na göre:

- 12 yaşından küçük çocukların cezai sorumluluğu bulunmuyor.
- 12–15 yaş aralığında, eğer çocuk fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyorsa ceza verilmiyor.
- 15–18 yaş arası çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis 18–24 yıl arasında uygulanıyor. Müebbet hapis cezası ise 12–15 yıl arasında değişiyor.
- Minguzzi davasında da failin 18 yaşından küçük olması nedeniyle “çocuk indirimi” uygulanabileceği, bu nedenle cezanın 10–15 yıl aralığında olabileceği ifade ediliyor.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI, NETLEŞEN BİR DÜZENLEME YOK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk yargılamalarına ilişkin bir çalışma yürütüldüğünü duyurmuştu. Ancak henüz kesinleşmiş bir yasa taslağı veya Meclis'e sunulmuş bir teklif bulunmuyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ DE MASADA

Hazırlık sürecinde Avrupa ve Amerika’daki uygulamaların da incelendiği belirtiliyor. Özellikle ABD, Kanada ve İngiltere’de ağır suç işleyen çocukların yetişkin gibi yargılanabilmesine dair örnekler dikkate alınıyor.

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaşındaki çocuklar bile yetişkin gibi yargılanabiliyor.
Kanada: 14 yaş ve üzeri çocuklar, suçun niteliğine göre yetişkin mahkemelerine çıkarılabiliyor.
İngiltere: 10 yaş üstü çocuklar ağır suçlarda çocuk mahkemeleri dışında yargılanabiliyor.

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