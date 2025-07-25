Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü: Yeni oranlar belli oldu

Merkez Bankası, kredi kartlarında uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı, yeni oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü: Yeni oranlar belli oldu
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MERKEZ BANKASI'NDAN KREDİ KARTI FAİZLERİNE DÜZENLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faizlerinde indirime gitti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte;

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizi yüzde 5’ten 4,75’e,

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan bireysel kartlar için uygulanan faiz ise %4,25’ten %4’e indirildi.

Faiz oranlarının belirlenmesinde baz alınan ek puanlar da düşürüldü. Buna göre:

25 bin TL ile 150 bin TL arası borçlar için referans orana eklenen 114 baz puan, 89 baz puana indirildi.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar için 164 baz puan, 139 baz puan olarak güncellendi.

Kurumsal kredi kartı işlemlerinde (nakit hariç) de aynı şekilde 139 baz puan eklenerek belirlenecek.

Nakit çekim işlemlerinde ise 189 baz puan yerine 164 baz puan eklenmesi kararlaştırıldı.

Yapılan değişiklikler 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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