Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu AB’den tescil aldı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mut zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Mut zeytinyağının, AB’den coğrafi işaret tescili alan 37’nci ürün” olduğunu belirterek gelişmenin Mersin ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Hisarcıklıoğlu, “Yerel değerlere sahip çıkan Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer’i, Yönetim Kurulunu, Oda Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

KIRKAĞAÇ KAVUNU DA AB TARAFINDAN TESCİLLENDİ

Hisarcıklıoğlu, bir başka paylaşımında Kırkağaç kavununun da AB’den coğrafi işaret tescili alan 38’inci ürün olduğunu belirtti. “Manisa’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ İŞARET ALDIĞI ÜRÜN SAYISI 38 OLDU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz.” diyerek AB sürecinde olan ürünlere de dikkat çekti. Halen AB tescil süreci devam eden 70 coğrafi işaretli ürün ve 3 geleneksel ürün adı için çalışmalar sürüyor.

İşte AB’den coğrafi işaret tescili alan ürünlerin tam listesi:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu