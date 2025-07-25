Galatasaray’da kamp çalışmaları sürerken dikkat çeken gelişme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir beklenen isim, antrenmanda görüntülendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray’da kamp çalışmaları sürerken dikkat çeken gelişme
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray, İstanbul’a döndü. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalara ara vermeden devam etti.

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, 24 Temmuz Perşembe günü takıma katıldı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda forma giydiği için ek izin verilen Sane, imzanın ardından eski kulübüne dönmüştü.

Takımla birlikte ilk kez sahaya çıkan oyuncu, dinamik ısınmanın ardından 8’e 2 pas çalışmasına katıldı. Topa sahip olma egzersizleriyle süren antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına bugün saat 19.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz’da Strasbourg, 2 Ağustos’ta ise Lazio ile hazırlık maçları oynayacak.

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