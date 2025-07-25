İstanbul’da film gibi dolandırıcılık: Polis ve savcıyız dediler, 5 milyonluk vurgun yaptılar!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde iki kişinin cep telefonuyla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mağdurlar, arayan kişilerin kendilerini polis veya savcı olarak tanıttığını, çeşitli senaryolarla ziynet eşyası ve nakit paralarının alındığını bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Şüphelilerden biri, skuterle mağdurların yanına giderek ziynet eşyalarını teslim alırken güvenlik kamerasınca görüntülendi. Şehir dışına otobüsle kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, diğer iki şüphelinin Pendik’te bir evde kaldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, polisin geldiğini fark eden zanlılardan biri balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheli de aynı evde gözaltına alındı. Balkondan kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 sahte pasaport, 1hassas terazi ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler M.İ.K. (19), L.D. (22) ve M.A. (26) adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Zanlılardan M.A’nın çeşitli suçlardan 4 kaydı olduğu öğrenildi.