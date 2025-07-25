Yozgat’ı yasa boğan kaza! Belediye başkanı hayatını kaybetti

Yozgat’ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Sarıaslan’ın içinde bulunduğu resmi araç kontrolden çıkarak takla attı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yozgat’ı yasa boğan kaza! Belediye başkanı hayatını kaybetti
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Yozgat’ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü ile Yenifakılı yolu arasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen ilk bilgilere göre, 66 DN 100 plakalı resmi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya savruldu ve takla attı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde bulunan Musa Sarıaslan’a sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazanın nedeni ve seyriyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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