Elazığ Üzüm Üretiminde 8. Sırada! Birçok Şehre Üzüm Gönderiliyor

Elazığ'da 110 bin dekar alanda hasadı yapılan üzüm Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Birden fazla üzüm çeşidinin yetiştirildiği şehirde mevsimlik işçilerde bağlarda üzüm hasat ediyor.

Elazığ Üzüm Üretiminde 8. Sırada! Birçok Şehre Üzüm Gönderiliyor
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Elazığ'da aralarında tescilli "Öküzgözü" ve "Boğazkere" ile "Şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "Papazkarası" ve "Köhnü"nün de bulunduğu farklı cinslerde üzüm yetiştiriliyor.

Bağ bozumunun başlamasıyla gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda çalışan mevsimlik işçilerle erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor.

Toplanan üzümler kasalara konulup kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'ın üzüm üretimi bakımından önemli tarımsal potansiyele sahip illerden biri olduğunu söyledi.

Kentte 78 ile 82 bin ton arasında değişen rakamlarda üzüm üretimi var. Bu yıl rekolte beklentisi 80 bin ton.

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