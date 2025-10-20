Elbistan’da şeker fabrikasında gergin anlar: Patrona yumruklu saldırı

Elbistan’da faaliyet gösteren Mutlucan Şeker Fabrikası, bu kez üretim değil tartışmayla gündeme geldi. Fabrikaya pancar teslim eden çiftçiler, hakları olan küspeyi teslim alırken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İddiaya göre, çiftçilere istihkak olarak verilmesi gereken yüzde 12 ila 12,5 oranındaki küspe, olması gerektiği gibi kuru ve kaliteli değil, sulu, pis ve düşük besin değerli haldeydi. Çiftçiler, bu duruma tepki göstermek için fabrika sahasında toplandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, FABRİKA SAHİBİNE YUMRUK ATILDI

Tepkiler kısa sürede gerginliğe dönüştü. Çiftçilerden U.B., fabrika sahibi Ş.M. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tansiyon yükselince U.B., Ş.M.’ye yumruk attı.

Darbenin etkisiyle yere düşen fabrika sahibi kısa süreli şok yaşadı. O anlar fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin koşarak olay yerine geldiği ve U.B.’yi alandan uzaklaştırdığı görüldü.

Olayın ardından fabrika sahibi Ş.M., saldırgan çiftçiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri kısa sürede U.B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan çiftçi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Küspe, şeker pancarının işlenmesi sırasında ortaya çıkan ve hayvancılıkta yem katkısı olarak kullanılan önemli bir yan ürün. Ancak çiftçiler, son dönemde kalitenin düştüğünü, bu durumun hem ekonomik hem de üretim açısından zarar oluşturduğunu savundu.

Bir üretici, “Bize verilen küspe hem sulu hem de kokmuş durumda. Hayvanlara vermemiz mümkün değil. Kaliteli küspe beklerken mağdur olduk.” ifadelerini kullandı.