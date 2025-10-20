Seçim zamanı söz verilmişti: Bağ-Kur’lu esnaf emeklilikte kolaylık bekliyor

Yıllardır alın teri döken Bağ-Kur’lu esnaf, emekliliği kolaylaştıracak düzenlemeyi umutla bekliyor. Küçük esnaf prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesini istiyor. 2 yıl önce seçim zamanı verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar.

Yıllardır alın teri döken Bağ-Kur’lu esnaf, emekliliği kolaylaştıracak düzenlemeyi umutla bekliyor. Küçük esnaf, prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesini istiyor. 2 yıl önce seçim zamanı verilen sözlerin tutulmasını bekliyorlar.

1 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK DENİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim meydanlarında yaptığı konuşmalarda, “SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. 1 milyon kişi yararlanacak” demişti. Ancak aradan geçen 2 yılda bu vaatten yararlanan bir kişi bile olmadı.

Kuaför, pazar esnafı, manav, bakkal, tesisatçı gibi küçük işletme sahipleri, dört gözle düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinden yükselen çağrılarda esnaf, “9 binden 7 bin 200’e düşsün, zor durumdayız, acilen bekliyoruz” diyerek taleplerini dile getirdi.

6 Şubat depreminin vurduğu Hatay İskenderun'da işyerleri zarar gören esnaflar, ekonomik olarak da toparlanamadıklarını belirtiyor. “İki yıl geçti, hâlâ olmadı. Heyecanla bekliyoruz” diyen esnaf, verilen sözlerin artık tutulmasını istiyor.

GENÇLER YANAŞMIYOR

Gençlerin, babalarından devraldıkları meslekleri sürdürmek istemediğini belirten işletme sahipleri, “Masraf çok, gençler yanaşmıyor” sözleriyle artan maliyetlere dikkat çekiyor.

Şu anda SSK’dan emekli olmak için 7 bin 200 prim günü yeterliyken, Bağ-Kur’lular için bu süre 9 bin gün. Kira, vergi, işçi giderleri derken ayakta kalmakta zorlanan esnaf, “Zaten zor durumdayız, nefes alırız, rahatlarız” diyerek prim eşitliği talebini yineliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

bağkur erken emeklilik
