Bakan Yerlikaya'da muhtarlara: 'Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın muhtarlarısınız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen “Muhtarlar Günü Buluşması” programına katıldı. Terörsüz Türkiye temalı sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Yerlikaya, muhtarların yerel demokrasinin temel direği olduğunu belirterek, “Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın muhtarlarısınız. Türkiye Yüzyılı, kapısı, gönlü, ufku açık bir devlet tasavvurudur. Bu yüzyılın omurgasında birlik, beraberlik, kardeşlik, büyük ve güçlü Türkiye var. Bu idealin en sağlam harcı sizlersiniz.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, konuşmasında Diyarbakır’ı anlatan merhum Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi: “Dicle'yle Fırat arasında, İpek sedirlerinde Kur'an okunan, açık pencerelerinden gül dolan, güneşin beyaz köpüklerinde yanmış, bir şehir, bir eski Kanatlar Ülkesi.” Bu sözleriyle Diyarbakır’ın tarihi ve manevi önemine değinen Yerlikaya, “Edirne'den Kars'a, Konya'dan Diyarbakır'a, Rize'den Mersin'e, Hakkari'den İzmir'e ülkemizin dört bir yanında görev yapan 50 bin 429 muhtarımıza selam olsun.” dedi.

MUHTARLIK MAKAMI BİR EMANET

Muhtarlığın yalnızca bir makam değil, aynı zamanda bir emanet olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Muhtar, ‘derdim var’ diyenin kapısı, ‘sevincim var’ diyenin yoldaşıdır.” dedi. 196 yıllık geçmişiyle muhtarlığın Türk kamu yönetimi geleneğinin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Yerlikaya, “Bir zamanlar bu köprünün kıymeti bilinmedi, muhtarlarımız hak ettiği itibarı görmedi.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık kurumuna verdiği önemi hatırlatan Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız ne dedi, ‘Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir.’ İşte bu söz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en saf özeti, devletin vatandaşa bakışındaki devrimin ifadesiydi.” dedi.

“BÜROKRASİ ARTIK MUHTARIN ETRAFINDA DÖNÜYOR”

Bakan Yerlikaya, İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulduğunu hatırlatarak, taleplerin Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) üzerinden elektronik ortamda iletildiğini belirtti.

Yerlikaya, “Bugüne kadar MUBİS'e 236 bin 470 başvuru oldu. Bürokrasi artık muhtarın etrafında dönüyor. Çünkü muhtar, bekleyen değil, bekletilmeden çözüme ulaşan, sürecin merkezinde duran kişidir. Böylece hizmet kalitesi, hız ve şeffaflık arttı. Devlet ile mahalle arasındaki mesafe kısaldı, güven ve iletişim güçlendi.” dedi.

MUBİS’e yapılan başvuruların yüzde 33’ünün altyapı hizmetleri, yüzde 27’sinin tarım, hayvancılık, orman, çevre ve şehircilik, yüzde 10’unun ise enerji, internet ve iletişim konularında olduğunu da paylaştı.

Yerlikaya, muhtarların sosyal ve özlük haklarının da geliştirildiğini belirterek, “Özlük haklarından hizmet binalarına, araç-gereç altyapısından güvenlik ihtiyaçlarına kadar her adımda muhtarlarımızın yanındayız.” dedi.

Bakan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte başlatılan Muhtar Akademisi programına da değindi. Program kapsamında muhtarlara hukuk, afet yönetimi, iletişim ve psikoloji gibi alanlarda eğitim verildiğini, ayrıca “muhtar evleri” açılarak temsil gücünün artırıldığını ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE YÜRÜYORUZ”

Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden birinin “Terörsüz Türkiye” olduğunu vurguladı. “Artık bu topraklarda silah değil, söz konuşacak, nefret değil, muhabbet yükselecek. Biz bu ebedi vatanımızda 1000 yıldır, Türk’üyle Kürt’üyle, aynı ezanın sesinde birleşip aynı cephede can verdik. Hepimiz ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birleştik.” dedi.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeledeki kararlılığa dikkat çekerek, “Allah'ın izniyle artık Diyarbakır surlarında güvercinler tedirgin olmadan kanat çırpıyor. Cudi'nin doruklarında, Gabar'ın eteklerinde, Cilo'nun beyaz zirvelerinde güneş umutla doğuyor.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“MUHTAR GÜÇLÜ OLURSA, TÜRKİYE GÜÇLÜ OLUR”

Yerlikaya, muhtarların toplumsal dayanışmada oynadığı rolü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Siz, yetimi koruyan, virane gönülleri onaran, gençlerle gönül bağı kuran, büyüklerimizi el üstünde tutanlarsınız. O yüzden diyoruz ki, muhtar güçlü olursa, mahalle güçlü olur; mahalle güçlü olursa, millet güçlü olur; millet güçlü olursa, Türkiye güçlü olur.”

Bakan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı’nı ‘Huzurun Yüzyılı’ yapmak için gece gündüz demeden, ışığımız hiç sönmeden çalışıyoruz. 675 bin kahraman personelimizle organize suç örgütlerine aman vermiyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehrediyoruz. Tüm suç odaklarına hayatı dar ediyoruz. Bu mücadelede, bizim en stratejik ortaklarımız siz muhtarlarımızsınız.”

PROGRAMDA KİMLER VARDI?

Etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve çok sayıda muhtar katıldı.