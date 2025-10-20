Sivaslı çiftçi isyan etti: Ürün para etmiyor, emeğimizin karşılığını alamıyoruz

Soframıza gelen her lokmanın ardında çiftçinin alın teri ve emeği var. Ancak üretmek onlar için giderek zorlaşıyor. Girdi maliyetlerinin artması, ürününü maliyetin altında satması ya da satamaması, çiftçinin en büyük sıkıntıları arasında yer alıyor.

İç Anadolu'da çiftçilik yapan Cemal Tuna'ya mikrofon uzattık. O anlattı, biz de sesini size ulaştırıyoruz.

Çiftçi sabahtan akşama kadar tarlada çalışıyor ancak bir yılın sonunda ürünü hak ettiği değeri görmüyor. Nasırlı elleriyle toprağa can veren üretici, emeğinin karşılığını alamadığını belirtiyor.

Köylüler artık eski dönemlerini arar hale geldi. Cemal Tuna, geçmişte tüccarların çiftçiye ürün almak için yalvardığını, ancak bugün durumun tam tersine döndüğünü söylüyor.

EFENDİ BİZ DEĞİLİZ, MECLİSTEKİLER

Sivas’ın Divriği ilçesinde 35 yıldır tarımla uğraşan Cemal Tuna, 56 yaşında. Hayvancılığı çoban sıkıntısı nedeniyle bırakmak zorunda kalmış. “Atatürk köylü milletin efendisi dedi ama artık biz değiliz, meclistekiler” diyerek tepkisini dile getiriyor.

Eskiden 700–800 dönüm arazi eken Tuna, artık 300–400 dönümle yetiniyor. Çünkü ürün para etmiyor, maliyetler her geçen gün artıyor. Arpa, yulaf, nohut ektiğini ancak bunları satmakta zorlandığını belirtiyor.

Buğday ve nohutu elinden çıkarırken büyük güçlük yaşadığını anlatan Tuna, gübre, mazot ve ilaç alırken borçlandığını söylüyor. Girdilerin düşmesi gerektiğini dile getiren üretici, gemiyle gelen pırlantadan vergi alınmadığını hatırlatarak, çiftçiden de alınmaması gerektiğini ifade ediyor.

Onların emeği sayesinde ekmek, makarna, mercimek ve nohut sofralarımıza ulaşıyor. Çiftçiler ise bu emeğin karşılığını hem maddi hem de manevi olarak görmek istiyor. Cemal Tuna, destek ödemelerinin erken yapılmasını ve uzun süredir bekledikleri gölet projesinin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çiftçi Sivas
