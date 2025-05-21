Elma bu yıl cep yakacak: Karaman’da rekolte yüzde 90 düştü

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, don felaketinin etkilerinin sadece üreticiyle sınırlı kalmadığını belirtti. Elma bahçelerinde çalışan mevsimlik işçilerden paketleme tesislerine, üniversite öğrencilerinden ihracatçılara kadar birçok kesimin zarar göreceğini ifade etti. Bayram, “700 bin ton rekolte bekliyorduk, şimdi 100 bin ton zor buluruz. Sadece Karaman’daki zararımız 25 milyar lira civarında” dedi.

Bu gelişme, Türkiye genelindeki elma piyasasını da doğrudan etkileyebilir. Türkiye’nin yıllık elma üretimi yaklaşık 5 milyon ton seviyesinde. Ancak bu yıl birçok bölgede yaşanan don olayları nedeniyle ülke genelinde de verim kaybı bekleniyor. Bayram, “Dalından çıkan ürünün kilosu 40 liraya mal olacak. Paketleme, nakliye, işçilik gibi giderleri de eklediğinizde vatandaş bu yıl 150 liradan aşağı elma yiyemeyecek” dedi.

Karaman elması Hindistan, Cezayir, Pakistan, Dubai ve Rusya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl 150 bin ton ihracat gerçekleştirilmişti. Ancak bu sezon rekoltedeki ciddi düşüş nedeniyle dış pazarların kaybedilme riski de gündemde. Bayram, “Eğer bu ülkeler bizden ürün alamazsa, pazarlarımıza başka ülkeler girebilir. Bu da önümüzdeki yıllarda ihracatı da tehlikeye sokar” diyerek uyarıda bulundu.

Karaman, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 15’ini karşılıyor. Ancak üretici bu sezon neredeyse hiç gelir elde edemeyecek. Buna rağmen bahçelerin bakımının sürmesi gerektiğini vurgulayan Bayram, “Çiftçi para kazanamasa da ilaçlama ve bakım yapmak zorunda. Yani hem gelir yok hem de masraf artıyor” diyerek yaşanan krizin derinliğini gözler önüne serdi.

Karamanlı üreticiler, yaşanan bu felaketin ardından devletten destek ve çözüm bekliyor.