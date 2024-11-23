Emeklinin feryadı: TÜİK rakamlarına inanmıyoruz

Emekli tatili, eti, yumurtayı, peyniri, dışarda yemeyi unuttu... Adeta kıt kanaat geçinmeye mahkûm edildi. Ak parti hükümeti onların sesine kulak tıkayadursun biz Aydın Nazilli'de emeklilere mikrofon uzattık. Aldıkları maaşın ancak 2 hafta yettiğini söyleyen emekliler, TÜİK rakamlarını ve hükümeti eleştirdi.

12 bin lira maaşla geçinmenin mümkün olmadığını belirten emekliler, “Etin kilosu 700 lira, peynir 500 lira, yumurta 150 lira. Bu maaşla ne kirayı ödeyebiliyoruz ne de torunlarımıza harçlık verebiliyoruz” diyerek çaresizliklerini dile getirdi.

Bir emekli, “İnsanca yaşamak için en az 25 bin lira lazım” derken, bir diğeri ise “Okuyan çocuğum var, torunum var. TÜİK gelsin halimizi görsün. İzmir biberi almak istedim, 200 TL” diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

"Hükümet Sesimizi Duymuyor"

Emekliler, ne oy verdikleri iktidarın ne de Meclis’teki milletvekillerinin kendilerini duyduğunu ifade etti. “Aldığımız maaş iki hafta yetiyor, sonrasını nasıl getireceğimizi bilmiyoruz. Çocuklarımız destek oluyor, ya da ek iş yapıyoruz. Aksi halde yüksek enflasyon karşısında ayakta durmak mümkün değil” diyerek zorluklarını paylaştılar.