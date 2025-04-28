Emniyet'ten jammer açıklaması: Belediyeler yetkili değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya çıkan görüntülerin ardından başlayan "jammer" tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Emniyet'ten jammer açıklaması: Belediyeler yetkili değil
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.04.2025 tarihinde bazı basın ve yayın organlarında yer alan, frekans kesicilerin (jammer) kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarıyla ilgili açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 2. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ayrıca kuruluş kanunları ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında belirlenen görev alanlarında Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamak amacıyla frekans kesici (jammer) kullanabilmektedir.

Bu çerçevede, belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında bulunmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından haberleşmenin engellenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 124. maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesici (jammer) kullanımı hakkında herhangi bir eğitim verilmemiştir."

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