Eniştesini kardeşine kötü davranıyor diye öldürdü

28 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bir çocuk babası Samet Gençdal (23), kayınbiraderi Ali Yeşilbudak (37) ile evde buluştu.

Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, 1Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi1 dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.