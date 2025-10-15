Epilepsi hastasına 30 kat fazla ilaç verilmişti… Bakımevi ölümünde iddianame tamamlandı!

Beylikdüzü’nde özel bir bakımevinde kalan 22 yaşındaki epilepsi hastası Uğur Yıldırım’ın, alması gereken sakinleştirici miktarından 30 kat fazla ilaç verilerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ilacı veren hemşire S.T. hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 22 Ekim 2024 tarihinde meydana geldi. Yıldırım’ın kaldığı özel bakımevinde fenalaşması üzerine, üst sınırı 400 miligram olan ilacın 11 bin 958 miligram verilerek öldüğü iddia edildi. Hazırlanan iddianamede, Uğur Yıldırım “müteveffa”, annesi Dilek Barut “müşteki”, ilacı veren hemşire ve bakım personellerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi ise “şüpheli” olarak yer aldı.

“KENDİ KENDİNE ZARAR VERİYOR” DENİLDİ

Yıldırım’ın annesi Dilek Barut’un ifadesine de yer verilen iddianamede, Barut’un oğlunun vücudunda ara ara morluklar gördüğünü, bakımevi yönetiminin “kendi kendine zarar veriyor” açıklamasına rağmen oğluna zarar verildiğini düşündüğünü belirttiği aktarıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün raporuna göre, olay günü bakım personellerinin Yıldırım’a karşı fiziksel müdahalede bulunduğu, yerde çırpınır haldeyken tutulduğu, odadan çıkmasının engellendiği ve kamera görüntülerine yansımaması için kapının sürekli açık tutulduğu tespit edildi.

Raporda ayrıca, ilacın hemşire S.T. tarafından 400 miligram sınırına rağmen 11 bin 958 miligram verildiği, Yıldırım’a kötü muamelede bulunulduğu ve kurum personelinin olaylara müdahale etmediği belirtildi.

İddianamede, hemşire S.T. hakkında “olası kastla, kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürme”suçundan müebbet hapis, diğer sanıklar hakkında ise “kasten yaralama” ve “suçu bildirmeme” suçlarından değişen sürelerde hapis cezaları istendi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.