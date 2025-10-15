Para Halter Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nın 5. gününde, erkekler 49 kilo kategorisinde yarışan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran ve İstiklal Marşı’nı okutan Abdullah Kayapınar’ı ile antrenörlerini tebrik etti.