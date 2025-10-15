Para Halter Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu Abdullah Kayapınar, 49 kiloda 179 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Para Halter Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu
Yayınlanma:

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nın 5. gününde, erkekler 49 kilo kategorisinde yarışan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran ve İstiklal Marşı’nı okutan Abdullah Kayapınar’ı ile antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

dünya şampiyonu
