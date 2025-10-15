Su krizi büyüyor! Belediye Başkanı Gencan: Şehrimizde bazı radikal kararlar almak durumunda kalacağız

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte yaşanan su kesintilerinden etkilenmemek adına apartman yönetimlerine su deposu almaları yönünde tavsiyede bulundu.

Gencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, su sorununun çözümü için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

“Devlet Su İşleri'nden, TESKİ'den, İSKİ'den destek alıyoruz. Ben de gerçekten bu süreçte vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet için çok çok üzgünüm.” dedi.

Çeşmeden çamurlu akan suyun, apartman ve sitelerin depolarından kaynaklandığını ifade eden Gencan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burada depoların temizliğinin hassasiyetle yapılması gerekiyor. Bazı depo kapasiteleri çok düşük. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanacak, yaşanmaya devam edecek. Apartmanların yönetimlerine hassasiyet gösterip hem depo kapasitelerini artırmalarını, depo temizliklerini düzenli olarak yaptırmalarını, olmayanların da depo almalarını biz tavsiye ediyoruz.”



Gencan, verdikleri destek dolayısıyla Vali Yunus Sezer’e, DSİ Genel Müdürü’ne ve Bölge Müdürü’ne teşekkür ettiğini belirtti.

Su sorununu çözdükten sonra önemli adımlar atacaklarını ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

“Sorunlar çözüldükten sonra da şehrimizde bazı radikal kararlar almak durumunda kalacağız. Su krizi her geçen gün büyüyerek devam edecek. Biz üzerimize düşen vazifelerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz ama vatandaşlarımızdan da su konusunda tasarruf konusunda ciddi bir hassasiyet bekliyoruz.

Biz en çok su kayıp yaşadığımız yerlerde altyapı çalışmalarımızı başlattık. Bunları hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Çünkü su çok değerli. Hiçbir yerde suyu kaybetmek istemiyoruz. Kaçak kullanımlarla ilgili daha hassas bir şekilde denetleme ve işlemleri gerçekleştireceğiz.”



Trakya’daki barajların ortalama doluluk oranının yüzde 26’ya gerilediği, Edirne’de ise su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığı bildirildi.