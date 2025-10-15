Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Geçtiğimiz ay sonunda Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen patlama nedeniyle Ankara’nın bazı ilçelerinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmış, kesintiler yaklaşık bir hafta sürmüştü.

Melih Gökçek, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu borunun yeniden patladığını öne sürdü.

ABB, Gökçek’in iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, arızanın kısa sürede giderildiği ve 8 Ekim itibarıyla Ankara’nın hiçbir bölgesinde su sıkıntısı yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“31 Ağustos tarihinde Kesikköprü hattında meydana gelen vantuz (boru içerisindeki havayı tahliye eden vana) patlaması üzerine ASKİ ekiplerimiz derhal müdahalede bulunmuş, arıza kısa sürede giderilmiştir. 8 Ekim itibarıyla Ankara’nın hiçbir noktasında su sıkıntısı yaşanmamaktadır.”



ABB açıklamasında, Gökçek’in “Ankara felaketi yaşıyor” ve “Su boruları tekrar patladı” gibi ifadelerle eski görüntüleri yeniymiş gibi paylaştığı ve bu paylaşımların “dezenformasyon” niteliği taşıdığı iddia edildi.

“Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan bu paylaşımlar, hem halkın huzurunu hem de kentte büyük bir özveriyle çalışan ASKİ ekiplerimizin emeğini hedef almaktadır. Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyuna duyururuz.”