CHP Malatya İl Kongresi karıştı! Partililer arasında kavga çıktı, polis müdahale etti!

CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gergin anlara sahne oldu.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, kürsü konuşmasında il teşkilatını eleştirdi. Göçer’in sözleri, salonda bulunan partililer arasında gerilime yol açtı.

Eleştirilerinin arasına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız’ı da dahil eden Göçer’e tepki gösteren bazı partililerle arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumrukların atıldığı arbedeye dönüştü.

Salondan dışarı taşan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken kongreye bir süre ara verildi. Gerginliğin ardından kongre, güvenlik önlemleri artırılarak devam etti.