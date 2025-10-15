İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden cuma namazı genelgesi | Öğrencilere kolaylık talimatı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması amacıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat yazısı gönderdi.

Alınan bilgiye göre müdürlük, resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirmelerine yönelik kolaylık sağlanması için bir yazı yayımladı.

İstanbul’daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

Talimatta, uygulamanın Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği vurgulanarak, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

Yazıda ayrıca, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.