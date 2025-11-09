Erenler Belediyesi kahverengi kokarcaya karşı harekete geçti: Tüm mahallelerde ilaçlama yapıldı



Sakarya’nın Erenler ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele başlatıldı. Erenler Belediyesi, ilçeye bağlı tüm mahallelerde kapsamlı ilaçlama çalışması yürütüyor. Tarım alanlarında büyük kayıplara neden olan bu istilacı tür, havaların soğumasıyla birlikte yaşam alanlarına yönelmeye başladı.

Tarım ürünlerine zarar veren kokarca, verimi düşürüyor ve üreticinin ciddi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle ev içlerine kadar giren kokarcadan şikâyetçi. İlçede yaşayan üreticilerden biri, “Ton aldığımız yer kiloya düştü” sözleriyle zararlının etkisini anlattı.

Kahverengi kokarca, 2016 yılında Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Başta Karadeniz olmak üzere birçok bölgede yayılım gösteren bu zararlı, çok sayıda tarım ürününe zarar veriyor. Sakarya’da da etkili olan kokarca, artık sadece yeşil alanlarda değil, ev, ahır, samanlık ve depolarda da görülüyor.

Belediye yetkilileri, hem üreticilerin hem de vatandaşların zarar görmemesi için ilaçlama çalışmalarının süreceğini belirtti. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, istilanın ev içlerine kadar ulaşmasından dolayı endişeli.