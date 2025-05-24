Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu. 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde henüz bilinemeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Ekipler patlama sonucu çıkan yangına müdahale etti. Tesiste iki vardiya halinde 7 kişi çalışıyordu.



Vali Mustafa Çiftçi, tesiste tankın üzerinde kaynak yapılırken patlama olduğunu söyledi. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İhmal olup olmadığı araştırılıyor.