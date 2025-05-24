Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde henüz bilinemeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu. 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde henüz bilinemeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olayda 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Ekipler patlama sonucu çıkan yangına müdahale etti. Tesiste iki vardiya halinde 7 kişi çalışıyordu.

Vali Mustafa Çiftçi, tesiste tankın üzerinde kaynak yapılırken patlama olduğunu söyledi. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İhmal olup olmadığı araştırılıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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