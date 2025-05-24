Antalya'da yangın paniği

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı. Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Birkaç noktadan alevler yükseldi, itfaiye ekipleri anında müdahale etti, muhtar yangının kasıtlı çıkarıldığını düşünüyor.



Antalya'nın Yeşilova Mahallesi'ndeki ormanlık ve sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan yangının ev, sera ve hayvanların yaşadığı yerlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Vatandaşlar ise ellerinde kürek ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.



Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, her sene bölgede birilerinin kasıtlı olarak yangın çıkardığını öne sürdü.