Erzurum’da düğün faciası: Halay çekerken kalp krizi geçirdi!

Erzurum'un Oltu ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde önceki akşam gerçekleşen düğün töreninde dramatik bir olay yaşandı. Olur ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi’nden gelen Yaşar Yarar, akrabası olan Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğününe katıldı. Düğün esnasında halay başı olarak mendil sallayan ve yöresel barları oynayan Yarar, halayın ardından aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar Yarar’a ilk müdahale düğündeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Durumun ciddiyetinin fark edilmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Yarar’ı ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

DURUMU AĞIR, ENTÜBE EDİLDİ

Oltu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Yaşar Yarar, Erzurum’a sevk edildi. Burada entübe edilen Yarar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan talihsiz olayın ardından Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğün töreni erken sonlandırıldı.