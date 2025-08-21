Erzurum’da düğün faciası: Halay çekerken kalp krizi geçirdi!

Oltu’da düzenlenen bir düğün töreninde halay başı olarak oynayan Yaşar Yarar, aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Yaşanan olay düğün alanında büyük üzüntüye yol açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum’da düğün faciası: Halay çekerken kalp krizi geçirdi!
Yayınlanma:

Erzurum'un Oltu ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde önceki akşam gerçekleşen düğün töreninde dramatik bir olay yaşandı. Olur ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi’nden gelen Yaşar Yarar, akrabası olan Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğününe katıldı. Düğün esnasında halay başı olarak mendil sallayan ve yöresel barları oynayan Yarar, halayın ardından aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar Yarar’a ilk müdahale düğündeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Durumun ciddiyetinin fark edilmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Yarar’ı ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

DURUMU AĞIR, ENTÜBE EDİLDİ

Oltu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Yaşar Yarar, Erzurum’a sevk edildi. Burada entübe edilen Yarar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan talihsiz olayın ardından Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğün töreni erken sonlandırıldı.

Defne Samyeli'nden Kütahyalı'ya yanıt: "Niye tetiklendin?"Defne Samyeli'nden Kütahyalı'ya yanıt: "Niye tetiklendin?"Gündem
Zam teklifi isyan ettirdi: Mühendisler iş bırakacak!Zam teklifi isyan ettirdi: Mühendisler iş bırakacak!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

erzurum kalp krizi
Günün Manşetleri
Mühendisler iş bırakacak!
Zincir marketlere "Cumhur reyonu" geliyor
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Okullar açılmadan valilikten kritik talimat
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı