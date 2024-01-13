Erzurum'da Okullardan Filistin'e Destek! Okullarında Kermes Yaparak 150 Bin TL Topladılar

Erzurum'da öğrencilerin okullarda düzenlediği kermeslerle Filistin'e yardım göndermek amacıyla 150 bin TL toplandı. Okullarında düzenlenen kermesin gelirleri Filistin'e bağışlandı.

Erzurum'da Okullardan Filistin'e Destek! Okullarında Kermes Yaparak 150 Bin TL Topladılar
Son Güncelleme:

Erzurum'da çeşitli yaş gruplarından öğrencilerin de katkılarıyla düzenlenen kermeste öğrenciler Filistin'e yardım etmek için kolları sıvadı. Kermes sonunda 150 bin TL Filistin'e bağışlandı.  

Öğretmenlerin de desteğiyle ailelerin hazırladığı yemekler ve pastalar öğrencilerce satışa sunuldu.

Kermeslerden elde edilen 150 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı.

İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne ait bir spor salonunda düzenlenen kermese katılan İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Kermeste emeği geçen herkese teşekkür eden Çiçek, "Bakanlığımızın yürüttüğü bu güzel ve anlamlı projeye sahip çıkan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

# Filistine destek # kermes
Çok Okunanlar
Ankara-İstanbul Arası Artık İki Saat Bile Değil!
Ankara-İstanbul Arası Artık İki Saat Bile Değil!
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Yemen'i bu sözlerle hedef aldı
Yemen'i bu sözlerle hedef aldı
Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
Barajlardaki Su Oranı Kaça Yükseldi? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
Böbrek Ağrısı Çekenler Bu Habere! Ağrıya Son! O Kadar Kolay Ki...
Böbrek Ağrısı Çekenler Bu Habere! Ağrıya Son! O Kadar Kolay Ki...
Öne Çıkanlar CHP ile DEM Parti'nin yerel seçim pazarlığı deşifre oldu! CHP ile DEM Parti'nin yerel seçim pazarlığı deşifre oldu! Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz