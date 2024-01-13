Erzurum'da Okullardan Filistin'e Destek! Okullarında Kermes Yaparak 150 Bin TL Topladılar

Erzurum'da çeşitli yaş gruplarından öğrencilerin de katkılarıyla düzenlenen kermeste öğrenciler Filistin'e yardım etmek için kolları sıvadı. Kermes sonunda 150 bin TL Filistin'e bağışlandı.

Öğretmenlerin de desteğiyle ailelerin hazırladığı yemekler ve pastalar öğrencilerce satışa sunuldu.

Kermeslerden elde edilen 150 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı.

İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne ait bir spor salonunda düzenlenen kermese katılan İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Kermeste emeği geçen herkese teşekkür eden Çiçek, "Bakanlığımızın yürüttüğü bu güzel ve anlamlı projeye sahip çıkan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.