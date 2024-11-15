Esenyurt'ta fabrika yangını

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt'ta fabrika yangını
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta fabrika yangını - Resim : 1

Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.

Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Esenyurt'ta fabrika yangını - Resim : 2

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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