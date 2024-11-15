Esenyurt'ta fabrika yangını

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.

Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.