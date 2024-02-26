Esenyurt’ta güvenlik, tartıştığı adamı silahla vurdu!

Esenyurt’ta iş hanının güvenlik görevlisi, tartıştığı adamı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt’ta güvenlik, tartıştığı adamı silahla vurdu!
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanında bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G. ile binaya girmek isteyen Ferhat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken Erdal G. tartıştığı Ferhat S.’ye silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Ferhat S., ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Erdal G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş hanına gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı.

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