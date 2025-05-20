Esenyurt’ta kimyasal dehşeti: Kayınpederini ve baldızını yaralayan saldırgan tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne giderek pencereye kimyasal madde atan ve kayınpederi ile baldızının yaralanmasına neden olan şüpheli H.K. yakalanarak tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Esenyurt’ta kimyasal dehşeti: Kayınpederini ve baldızını yaralayan saldırgan tutuklandı
Yayınlanma:

Olay, 17 Mayıs’ta Esenyurt İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma sürecinde olan A.K.’nin yaşadığı evin önüne gelen H.K., bir süre bekledikten sonra yanında taşıdığı kimyasal madde dolu şişeyi, kayınpederi Z.Y.’nin bulunduğu pencereye doğru fırlatarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMYASAL MADDEYLE YARALADI

Yapılan incelemelerde, 64 yaşındaki Z.Y.’nin göz kısmından, 32 yaşındaki A.Y.’nin ise kolundan yaralandığı ve kimyasal maddenin yanık oluşturduğu tespit edildi. Zanlının, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası kimliği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu H.K., Sultanbeyli Fatih Mahallesi’nde bir inşaatta intihar girişiminde bulunurken yakalandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce ikna edilen şüpheli, intihara teşebbüsten işlem yapıldıktan sonra Esenyurt Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne teslim edildi.

19 farklı suçtan kaydı bulunan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana’da restorana silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandıAdana’da restorana silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

esenyurt
Günün Manşetleri
Borsada usulsüzlük soruşturması
İBB’de sular durulmuyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı
Bisikletle Ankara'ya gelen memurlardan 3600 ek gösterge çağrısı
Liderlerden 19 Mayıs mesajları
Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti
Özel okullarda hayali not skandalı
TGB’den NATO tatbikatına karşı eylem çağrısı
Gabar’da 19 Mayıs coşkusu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
İBB’de sular durulmuyor! İBB’de sular durulmuyor!
Borsada usulsüzlük soruşturması Borsada usulsüzlük soruşturması
Galatasaray flaması açtı, vuruldu! Galatasaray flaması açtı, vuruldu!