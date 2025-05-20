Esenyurt’ta kimyasal dehşeti: Kayınpederini ve baldızını yaralayan saldırgan tutuklandı

Olay, 17 Mayıs’ta Esenyurt İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma sürecinde olan A.K.’nin yaşadığı evin önüne gelen H.K., bir süre bekledikten sonra yanında taşıdığı kimyasal madde dolu şişeyi, kayınpederi Z.Y.’nin bulunduğu pencereye doğru fırlatarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMYASAL MADDEYLE YARALADI

Yapılan incelemelerde, 64 yaşındaki Z.Y.’nin göz kısmından, 32 yaşındaki A.Y.’nin ise kolundan yaralandığı ve kimyasal maddenin yanık oluşturduğu tespit edildi. Zanlının, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası kimliği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu H.K., Sultanbeyli Fatih Mahallesi’nde bir inşaatta intihar girişiminde bulunurken yakalandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce ikna edilen şüpheli, intihara teşebbüsten işlem yapıldıktan sonra Esenyurt Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne teslim edildi.

19 farklı suçtan kaydı bulunan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.