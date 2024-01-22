Esenyurt'taki saldırgan yakalandı

Esenyurt'ta rastgele 10 kişiyi bıçakla yaralayan, evlerin camlarına taş atan şüpheli güvenlik güçlerinin çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelinin daha önceden de çeşitli suçları olduğu öğrenildi.

Esenyurt'taki saldırgan yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 14 SABIKASI VAR

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen A.Ö'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ayrıca saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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